Kylie Minogue: veel grote liefdes, nooit een huwelijk

Stadsgedichten komen tot leven op Roeselaars stadhuis

Voor gedichtendag is Roeselare op zoek gegaan naar de meest poëtische scholier. De drie beste gedichten zijn visueel tot leven gekomen met een projectie op het stadhuis van de West-Vlaamse stad. In volgorde ziet u de gedichten "Mijn stad, mijn trots", "Roeselare is 'r voor jou" en "Droom". De projecties zijn het werk van Alexander Stragier/Limen Visual.

yt

