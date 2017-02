Vlak voor het weekend heeft de organisatie van Tomorrowland een reeks nieuwe namen gelost. Morgen start om 17 uur de ticketverkoop voor buitenlandse festivalgangers. Belgen die naar Tomorrowland willen, moesten vorig weekend al een ticket proberen bemachtigen. Alle tickets voor die voorverkoopronde waren in geen tijd de deur uit.

Verrassing van formaat in de line-up is Oscar and the Wolf, een opvallende naam tussen alle dj-geweld. Frontman Max Colombie zal zijn liveshow met vaste begeleidingsgroep en opvallende visuals eind juli dus mogen loslaten op een bijzonder internationaal festivalpubliek. Op welk podium Oscar and the Wolf wordt geprogrammeerd, is nog niet duidelijk, maar door Tomorrowland wordt de groep wel aangekondigd als headliner.

Bij de andere namen die Tomorrowland vandaag loslaat, zitten vooral "vaste klanten" van het festival, onder wie Seth Troxler, Tiësto, Blade & Beard, Snails, Black Coffee, Fatboy Slim, Deadmau5, Bassjackers en Craig David. Tomorrowland 2017 vindt dit jaar plaats van 21 tot 23 juli en van 28 tot 30 juli.