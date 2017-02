Op 12 februari vindt in Los Angeles de jaarlijkse uitreiking van de Grammy Awards plaats. Dat zijn de belangrijkste muziekprijzen in de Verenigde Staten. Traditioneel zullen verschillende grote artiesten de show met een optreden opleuken, zo ook Beyoncé. Dat heeft haar vader Mathew tenminste op de Amerikaanse tv gezegd, zo weet de BBC.

Volgens Entertainment Tonight is Beyoncé gisteren op een geheime locatie in Los Angeles gezien terwijl ze het optreden met haar dansers repeteerde.

Amper twee dagen geleden heeft Beyoncé aangekondigd dat ze opnieuw zwanger is, deze keer van een tweeling. Dat deed ze met een foto op Instagram die inmiddels meer dan 9,1 miljoen "likes" en ruim 425.000 commentaren heeft verzameld, een absoluut record (zie foto onder).

Naar eigen zeggen heeft Mathew de nieuwe zwangerschap van zijn dochter via die foto vernomen. Sindsdien hebben de twee naar verluidt wel al "een prachtige vader-dochterconversatie" gehad.

Beyoncé geeft niet alleen een optreden op de Grammy's, ze maakt ook kans op verschillende beeldjes. De zangeres is genomineerd in verschillende categorieën als "record of the year", "album of the year", "song of the year", "best pop solo performance" en "best rock performance".