Niels Destadbaders kamerbrede glimlach spreekt ook boekdelen. In de categorie "Vlaams populair" zwaaide Christoff jarenlang de plak, maar die alleenheerschappij is ten einde. "Cool he? En superplezant ook, al is alles relatief. Ik zat aan tafel met Lost Frequencies, die vroeg of ik de broer was van Laura Tesoro. Die had géén idee wie ik was, maar de mensen die voor mij gestemd hebben gelukkig wel", lacht hij.

"Ik ben stiekem blij dat ik een trofee op mijn kast mag zetten, want ik had er nooit op durven hopen. Dat het van de mensen thuis komt, maakt me extra blij. Zij zorgen ervoor dat ik muziek kan maken als broodwinning. Hopelijk sta ik hier volgend jaar opnieuw, met of zonder beeldje", besluit de zanger/presentator.