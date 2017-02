Naast de nieuwe plaat die uitkomt, viert Lynn haar honderdste verjaardag met een concert in het London Palladium op 18 maart. De opbrengst gaat naar een liefdadigheidsorganisatie voor kinderen.

Naast een icoon uit WO II is Lynn ook de recordhouder van oudste artiest die met een album de eerste plaats in de Britse hitlijsten veroverde. Dat deed ze in 2009 met de plaat "We'll meet again: the very best of Vera Lynn".