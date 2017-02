Maandag is in de Brugse Ringvaart het levenloze lichaam gevonden van Hendrik. De jongeman van 21 was sinds zaterdagochtend vermist na een avondje stappen en is waarschijnlijk per ongeluk in het water gesukkeld.

Hendrik was een grote fan van The Libertines en dat is de Britse band rond Pete Doherty en Carl Barât niet ontgaan. Met een post op Facebook brengen zij hem hulde. "We zijn allen enorm triest bij het recente overlijden van Hendrik", schrijven ze bij een foto waarop Hendrik en Barât samen poseren. "In 2014 deelde hij deze foto samen met de woorden "It feels good to belong somewhere". Hendrik was een mooie jongeman en we zijn trots dat we bij hem horen."