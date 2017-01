Lucie Jones moet het Verenigd Koninkrijk naar succes stuwen op de komende editie van het Eurovisiesongfestival. Het VK maakte de voorbije jaren geen al te goede beurt op de liedjeswedstrijd. Sinds 2012 eindigde het VK op de 25e, 19e, 17e, 24e en nog eens de 24e plaats.

"Ik ben heel fier dat ik mijn land mag vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. We hebben opgemerkt dat heel veel fans oproepen om aanpassingen te doen aan mijn nummer. Dat is de grote kracht van sociaalnetwerksites. We gaan het bekijken", reageert Lucie Jones in "BBC breakfast".

Heel wat Britse Songfestivalliefhebbers vinden Lucie Jones de geschikte kandidaat voor de liedjeswedstrijd. "Ik ben er vrij zeker van dat ze het beter doet dan onze kandidaten van de voorbije jaren. Ik zeg niet dat ze zal winnen, maar ze zal zeker goed zijn voor een plaats in de linkerkolom (top 13)", zegt Songfestivalkenner Liam Jarnecki.

Ook Alasdair Rendall heeft er een goed oog op. De voorzitter van de Britse Eurovisiesongfestivalfanclub wijst er op dat Emmelie de Forest, de Deense winnares van de liedjeswedstrijd in 2013, het nummer "Never give up on you" geschreven heeft. "Lucie Jones is een goede zangeres en ze heeft een verbluffende versie van het nummer neergezet", klinkt het.