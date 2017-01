"Het doet me verdriet om te horen dat een van mijn beste vrienden is overleden. Geoff Nicholls en ik zijn altijd heel close geweest hij steunde me tijdens mijn hele carrière. Ik ga hem heel hard missen", reageert gitarist Tony Iommi van Black Sabbath op het overlijden van Geoff Nicholls.

Geoff Nichols maakte in het tweede deel van de jaren 70 furore met de band Quartz. In 1979 ging hij aan de slag als keyboardspeler bij Black Sabbath van Tony Iommi. Op dat moment was mede-oprichter Ozzy Osbourne opgestapt om aan zijn solocarrière te werken. In 1996 vervoegde Ozzy Osbourne zich opnieuw bij de band.

Nicholls debuteerde bij Black Sabbath op het album "Heaven and hell" in 1980. In totaal speelde hij tijdens zijn kwarteeuw bij de band op negen studioalbums. In 2004 stapte hij op bij Black Sabbath.