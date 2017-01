In een openhartig weekendinterview Stromae met So Soir kondigt Stromae aan dat hij zijn muzikale carrière voor onbepaalde tijd on hold zet en dat het tijd is voor vakantie.

Daarnaast wil Stromae zich samen met zijn vrouw te focussen op projecten met hun stylinglabel Mosaert. "We willen vooral doen wat we zelf willen doen. Er is geen uitgestippeld carrièreplan, maar we willen met Mosaert wel een boodschap uitdragen", aldus Stromae.

"In Europa wordt zo een keuze vaak gezien als rebels, maar in de VS is het de normaalste zaak van de wereld om je eigen ding te doen. Er is geen taboe, we zien wel waar we uitkomen", klinkt het.