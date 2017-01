"The devil wears Prada" is gebaseerd op de figuur van Anna Wintour, de hoofdredactrice van de Amerikaanse editie van Vogue. Auteur Lauren Weisberger baseerde het boek op haar eigen ervaringen als assistente van Wintour. De verfilming uit 2006 kende een gigantisch succes en bracht wereldwijd 326 miljoen dollar op.

Elton John is naar eigen zeggen erg in zijn nopjes met de opdracht. "Ik ben een enorme fan van zowel het boek als de film én een grote modefan. "The devil wears Prada" heruitvinden voor een musical is ontzettend spannend. Ik kan niet wachten om mijn muzikale tanden te zetten in deze klepper uit de populaire cultuur."

De Britse zanger componeerde eerder al met succes aan andere adaptaties. In 1998 werd hij genomineerd voor een Tony, de belangrijkste Amerikaanse theaterprijs, voor zijn muziek voor "The lion king". De musical loopt nog steeds en bracht wereldwijd al meer dan een miljard dollar op. In 2000 won hij de erkenning voor zijn muziek bij de adaptatie van de opera "Aida" van Verdi.

Wanneer de musical in première zal gaan, is nog niet bekend. Het script voor de Broadway-musical zal worden geschreven door de auteur en scenarist Paul Rudnick, een bekende naam op Broadway. Rudnick herschreef eerder al de scenario's van "Sister act" en "The Addams family values" voor het theater.