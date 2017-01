"Op zaterdag 8 april zullen rond de middag twee partytreinen vertrekken, één vanuit het station Antwerpen-Centraal en één vanuit Hasselt", zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van NMBS. De trein vanuit Antwerpen stopt nog in Lier, Herentals en Geel. Die vanuit Hasselt houdt halte in Zolder en Leopoldsburg. In het station van Mol worden de treinen gekoppeld, zodat ze als één partytrein verder rijden naar het eindstation "Daydream". Zaterdagnacht volgt de trein dezelfde weg terug.

NMBS en Daydream Festival pakken zo uit met een primeur, aangezien het de eerste keer is dat een trein zijn eindhalte heeft op een festivalterrein. "Waarom klein dromen als het ook groot kan?" vraagt Daydream-organisator Roel Berens zich af. "Samen met NMBS zetten we niet alleen een partytrein in, we bouwen ook onze eigen treinhalte, pal op het festivalterrein. Van zodra je op de Daydream Express stapt, ben je eigenlijk al begonnen aan je avontuur. En als je uitstapt, zit je letterlijk middenin de wereld van Daydream Festival."

Op de trein is plaats voor 450 mensen. Tickets voor het festival en voor de partytrein zijn vanaf morgen beschikbaar.