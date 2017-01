Het publiek kan nog tot en met vrijdag 3 februari om 18 uur stemmen via nieuwelichting.stubru.be. Diezelfde avond spelen alle acht finalisten live in de AB in Brussel en worden de namen van de drie winnaars bekendgemaakt.

Vorige finalisten van "De nieuwe lichting" waren onder meer Zinger, I Will, I Swear, St. Grandson, Amongster, Folie Douce, Brihang, Rhinos Are People Too, Soldier's Heart, Tout Va Bien. Vorig jaar werd de wedstrijd gewonnen door Wanthanee (foto boven), Equal Idiots en Clear Season.