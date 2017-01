Naast Brides Of Lucifer zijn ook A Day To Remember, Amenra, Architects, Crown The Empire, Every Time I Die, Gojira, King’s X, Like A Storm, Mastodon, Max & Igor Cavalera "Return to the roots", Metal Church, Sabaton, Touché Amoré en W.A.S.P. toegevoegd aan de affiche.

Max & Igor Cavalera maakten jarenlang het mooie weer met de band Sepultura. Na het vertrek van Max Cavalera bij de band speelden ze in verschillende andere bands. Een tiental jaar geleden vonden de broers elkaar weer in de band Cavalera Conspiracy. Deze zomer touren ze met de nummers uit het iconische Sepultura-album "Roots". Het album is twintig jaar oud.

Graspop Metal Meeting vindt komende zomer plaats van 16 tot en met 18 juni in Dessel.