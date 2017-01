De kans is reëel dat de kinderen van Madonna er binnenkort twee broertjes of zusjes bij krijgen. De Amerikaanse zangeres wil immers nog twee kinderen adopteren. Dat bleek vandaag in de rechtbank van Lilongwe, de hoofdstad van Malawi. Daar heeft ze een officiële adoptie-aanvraag ingediend, zo bevestigt een woordvoerder van de regering.

Madonna heeft in het verleden al twee kinderen uit Mali geadopteerd. In 2006 adopteerde ze David uit een weeshuis. In 2009 volgde Mercy. Die beide kinderen zijn nu 11. De zangeres heeft ook twee biologische kinderen: een dochter Lourdes (20) uit een relatie met Carlos Leon en een zoon Rocco (16) uit haar huwelijk met regisseur Guy Ritchie.

Vorig jaar hebben Madonna en Richie nog hevig ruziegemaakt over het hoederecht over Rocco. Zij wou dat hij bij haar in de VS zou komen wonen, maar uiteindelijk bereikten de twee een compromis waarbij de tiener alsnog bij zijn vader in Londen zou blijven wonen.

Madonna vertoeft regelmatig in Malawi dat ze haar "tweede thuis" noemt. Ze heeft er een liefdadigheidsinstelling op poten gezet voor weeskinderen en andere kwetsbare kinderen.