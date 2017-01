Op haar negende realiseerde ze zich dat een heel deel van de wereld haar vader niet zag zoals haar - onder meer door de beschuldigingen van kindermisbruik. "Ik begon de wereld te haten omdat ze de man die mijn wereld was, pijn deden." Paris is er dan ook zeker van dat haar vader onschuldig was.

Paris en haar broer Prince waren wel op de hoogte dat er twijfels bestonden of Michael Jackson wel hun biologische vader was. Prince zei: "Wat is het punt? Welk verschil maakt het?" Maar Paris is er zeker van dat Michael Jackson háár vader was. "Hij zal altijd mijn vader zijn, hij was het nooit niet en zal het ook nooit niet zijn. Mensen die hem echt kenden zeggen dat ze hem in mij zien, zo erg dat het soms zelfs eng is."