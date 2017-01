De release van de nummers "Words of truth" en "No solo en China hay futuro" van Manu Chao doet de fans hopen op een eerste nieuw album van de Franse artiest in tien jaar tijd.

Manu Chao heeft ook nog een derde nummer uitgebracht, "Moonlight avenue" met zijn project Ti.Po.Ta. In Ti.Po.Ta werkt hij samen met de Griekse actrice Klelia Renesj.

Manu Chao brak begin de jaren 90 door met zijn band Mano Negra. De groep had hits met nummers als "King kong five", "Patchanka", "King of bongo" en "Out of time man". In 1995 werd de groep opgedoekt en ging Manu Chao met succes door als soloartiest met nummers als "Bongo bong" en "Clandestino".