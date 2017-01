Als tiener raakte Watts geïnspireerd door het gitaarspel van Hank Marvin (van The Shadows), en op dertienjarige leeftijd begon hij gitaar te spelen. In 1965 schakelde hij over naar de bas om via een reeks groepen uiteindelijk in Mott The Hoople terecht te komen, een band die vooral in de eerste helft van de jaren 70 furore maakte. In het bijzonder met het nummer "All the young dudes", gecomponeerd door wijlen David Bowie, en "All the way to Memphis".

Op verzoek van Hoople-manager met het oog op het glamrock-imago van de groep werd Peter een Overend in plaats van Watts.

Na het uiteenvallen van de band in 1974 was Watts co-stichter van het vervolgverhaal Mott. Later voegde hij zich bij British Lions. In de vroege jaren 80 ontpopte de man zich tot producer, onder meer van Hanoi Rocks. Hij liet nog later de muziekindustrie varen en werd verdeler van antiek en memorabilia.

Toch was hij in 2009 van de partij toen Mott the Hoople weer bijeenkwam voor een serie reünieconcerten.

In 1993 overleed gitarist Mick Ronson van Mott the Hoople en in 2016 drummer Dale "Buffin" Griffin.