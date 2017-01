De zangeres wordt op 3 juni 1953 geboren in een middenklassegezin waarin muziek centraal staat. Haar vader Walter Lowal is dirigent van een orkest dat gespecialiseerd is in populaire deuntjes, haar moeder Diva Braz is een klassiek geschoolde pianiste. Muziek zit dus in haar bloed.

Ze leert piano spelen op haar 4e. Op haar 11e schrijft ze haar eerste liedje "Brave boy". Op haar 13e begint ze ook te zingen, haar nummers zijn steeds doordrongen van de Baziliaanse ritmes. Ze danst ook in een groep in haar buurt in Jacarepagua (Rio de Janeiro) en wordt gezien als een natuurtalent.