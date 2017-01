In totaal zullen er dit jaar 1.000 artiesten optreden op Tomorrowland, verdeeld over 16 podia. Vorig jaar stonden er zo'n 450 dj's op de affiche. "We zetten in op veel meer stijlen en halen naast de grote namen ook meer beloftevolle dj's uit binnen- en buitenland naar hier", zegt woordvoerster Debby Wilmsen in Gazet van Antwerpen.

Lost Frequencies krijgt opnieuw een eigen podium en Dimitri Vegas en Like Mike krijgen een tweede podium waar jonge talenten hun ding doen. Netsky, die al meermaals op de affiche stond, krijgt nu ook een eigen podium Netsky and Friends. Ook I Love Techno krijgt dit jaar een podium op Tomorrowland. "Van beide kanten was er veel interesse om samen iets te doen, dus is dit dubbel feestweekend het ideale moment om I Love Techno terug naar België te halen."

Tomorrowland wordt georganiseerd onder het motto "Amicorum spectaculum". Het dancefestival vindt opnieuw plaats in het provinciaal domein De Schorre in Boom, tijdens twee weekends: van 21 tot en met 23 juli en van 28 tot en met 30 juli. De ticketverkoop start op 28 januari. Op voorhand registreren is verplicht.