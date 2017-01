Braz Vieira werd in de buurt van Rio de Janeiro verkoold aangetroffen in haar auto, vlak bij haar woning. Ook in haar huis zou een brand hebben gewoed. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Volgens verschillende lokale media zouden enkele mannen alleszins haar woning zijn binnengedrongen.

In Latijns-Amerika was Braz Vieira een vedette. Ze bracht er verschillende cd's uit, onder meer met eigen composities van filmmuziek. Hier bij ons is ze vooral bekend van de Braziliaans-Franse groep Kaoma, waar ze van 1989 tot 1999 de zangeres van was. Vooral de danshit "Lambada" werd ontzettend bekend. De plaat ging in meer dan honderd landen zo'n 15 miljoen keer over de toonbank.