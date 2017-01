Het is al de derde keer op vier jaar tijd dat de Belgische electropopband - bekend van nummers als "Princes", "Strange entity" en "The game" - op Rock Werchter staat. Ook in 2014 en 2015 prijkte de groep al op de affiche.

De organisatoren van Rock Werchter hebben nu in totaal al tien namen voor de editie van 2017 bekendgemaakt. Oscar And The Wolf is wel nog maar de eerste Belgische act waarvan de komst is bevestigd.

De andere artiesten die op het muziekfestival zullen optreden, zijn: Imagine Dragons, Arcade Fire, Kings of Leon (donderdag 29 juni), Radiohead (vrijdag 30 juni), Blink-182, Linkin Park en System Of A Down (zaterdag 1 juli), Alt-J en Foo Fighters (zondag 2 juli).