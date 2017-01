Het optreden dateert van zaterdag maar beelden ervan gaan nu viraal (zie hieronder, video speelt enkel af in Chrome). Daarop is te zien dat Aslam stopt bij een nummer en zich naar een bepaald punt in de massa richt. "Heb je dit meisje ooit gezien? Ze zou je moeder of zus kunnen zijn", zegt de zanger tegen een man in het publiek.

Waarop hij aan de bewakingsagenten vraagt om het meisje te "redden". Het meisje wordt meteen op het podium gehesen. Toeschouwers juichen het kordate optreden van Aslam toe. Hij hervatte pas het concert nadat hij zeker was dat het meisje in veiligheid is gebracht. Media in Pakistan hebben bericht over het incident. Blijkbaar hebben meerdere vrouwen na het concert gemeld dat ze waren lastiggevallen.