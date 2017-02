Voor Eva De Roo (28) van Studio Brussel is “Rumours” zonder twijfel haar favoriete plaat aller tijden. Ze leerde het album kennen via haar vader. “We hadden zijn oude platenspeler opnieuw geïnstalleerd, nadat die tien jaar stof had staan vangen op zolder. Toen we samen door zijn platencollectie aan het snuisteren waren, sprak de hoes van “Rumours” me aan. Onder meer door die dubbelzinnige afbeelding van Mick Fleetwood, die een suggestieve riem draagt met twee ballen aan.”

Na een luisterbeurt, was het meteen liefde op het eerste gezicht. “Het geheel sprak me enorm aan en raakte me op alle mogelijke manieren. De nummers sloten aan bij mijn leven op dat moment: ik was net 18, zat op kot in Gent en alles was aan het gebeuren."

Het succes van “Rumours” schuilt volgens De Roo eerder in het muzikale dan in de teksten. “De gitaarriffs die erin zitten, zijn origineel en verfrissend. En supergoed opgenomen, in een typische studio uit de jaren ’70: je hoort aan de klank hoe organisch en emotioneel het geheel tot stand is gekomen. De nummers klinken zuiver en lijken simpel, en zoiets kan volgens mij niet gedateerd raken.”

Ook de thematiek van de plaat draagt volgens De Roo bij tot het succes. “De liefde, en de manier waarop die bezongen wordt, zo open en eerlijk, is voor twintigers van nu ook heel herkenbaar. Daarom dat een episch nummer als “The chain” tegenwoordig veel wordt gedraaid door dj’s aan het einde van hun set”, vertelt ze. “Er zijn ook veel Fleetwood Macfans onder de Studio Brusselluisteraars. Als we bijvoorbeeld “Dreams” spelen, dan komt daar meteen reactie op. Ik moet me beheersen om die nummers niet elke dag te draaien. (lacht)”