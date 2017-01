Het album - dat de naam "Stan Van Samang" draagt - is sinds de lancering in november vorig jaar al 20.000 keer verkocht. Een aantal dat goed is voor platina, zo bleek vanavond in "Van Gils & Gasten". De zanger reageerde verrast.

Van Samang stond afgelopen najaar voor het eerst op het podium van het Sportpaleis. "Het was zo leuk dat ik terug wilde", zegt hij. "Daarom staat Stanneke Van Samang op 8 december 2017 opnieuw in het Sportpaleis." In het voorjaar trekt hij bovendien langs de grootste theaters van het land.

Tijdens het optreden in het Sportpaleis zal het tienjarig bestaan van de zanger worden gevierd. De man belooft enkele muzikale gasten mee te brengen.