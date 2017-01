De gegeerde tickets voor het concert waren nochtans niet goedkoop. Voor de beste zitplaatsen werd er 181 euro gevraagd. Die duurste tickets bleven dan ook het langst beschikbaar. Het goedkoopste ticket kostte 41 euro. Wie zich inschrijft op de wachtlijst, krijgt -indien er tickets opnieuw beschikbaar komen voor verkoop- een melding volgens het first come, first served principe.

Voor het eerst zal "The Joshua tree" integraal gespeeld worden. Noel Gallagher's High Flying Birds speelt het voorprogramma. De tournee start op 12 mei in Vancouver en sluit begin augustus in Brussel af.

"The Joshua tree" uit 1987 was het vijfde studioalbum van de Ierse rockband. Met onder meer hits als "With or without you", "I still haven't found what I'm looking for" en "Where the streets have no name" werd "The Joshua tree" het eerste nummer 1-album van U2 in de Verenigde Staten. Wereldwijd werden er meer dan 25 miljoen exemplaren van het album verkocht.