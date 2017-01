In 1995 brak hij internationaal door met "Helmut Lotti goed classic". Na vijf "Classic"-albums maakt hij ook van het repertoire in andere talen lichtklassieke versies. Daarna volgden nog "My tribute to the king", een eerbetoon aan Elvis Presley en waagde hij zich aan het croonergenre. In 2013 gooide Lotti het over een andere boeg met "Mijn hart en mijn lijf", een album met zelfgeschreven Nederlandstalige nummers waarmee hij eerder op het Radio 1-publiek mikte. Door zijn Vlaamse fans van het eerste uur werd het echter minder goed onthaald.

In september vorig jaar kondigde Helmut Lotti aan dat hij opnieuw een internationale carrière ambieerde. Die gaat hij nu zoeken in de regio waar hij zijn grootste successen behaalde, de Duitstalige wereld. Op 21 oktober vorig jaar bracht hij zijn album "Faith, hope and love" (uit 2015) opnieuw uit onder de titel "The comeback album".

Voor de Duitstalige markt is dat in een nieuw jasje gestoken. "De Duitsers bij RCA Deutschland hebben het opnieuw geproduced", legt Marc Brillouet, vroeger presentator van "Funiculi funicula" bij Radio 2 en producer, uit aan deredactie.be. "Zij hebben er meer galm opgezet, het is met meer schmalz, je hoort meer violen."