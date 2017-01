"Ik ben weggestapt van allerlei vakjes", vervolgt Thomas. "Ik doe mijn eigen ding. En ik ben ook blij dat andere jongens het doen en dat kinderen open opgevoed worden."

Thomas zegt dat het hem niets kan schelen dat hij nageroepen wordt, maar hij moet wel toegeven dat het in het begin niet evident was om als man make-up te dragen. "Eerst was het oncomfortabel, maar het maakt je niet gay of girly." Ian Thomas kocht pas onlangs voor het eerst zelf make-up en was vooral verbaasd over het uitgebreide aanbod en de hoge prijzen.

Frank Ocean is een inspiratiebron voor hem. "Ook ik geloof dat alle artiesten grenzen moeten verleggen in elk aspect van het leven." Zijn slotboodschap in de video is: "Wees jezelf, wees wie je wil zijn."

Ian Thomas woont in Los Angeles om er een internationale carrière uit te bouwen.