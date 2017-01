Jennifer Holliday, een Broadway-grootheid, werd vooral bekend voor haar rol van Effie in de musical "Dreamgirls", die later werd verfilmd (in de film speelde Jennifer Hudson de rol). Zingen voor een president is niets nieuws voor haar. In het Witte Huis zong ze al voor de Reagans, voor vader en zoon Bush en voor de Clintons.

Dat het team van Trump bij haar terechtkwam, is dus niet zo heel vreemd, al stemde ze niet voor hem. "Ik stemde voor Clinton, en dat weten ze", zegt ze in de krant. "Maar als iemand me vraagt om het volkslied of iets dergelijks te zingen, dan denken we aan Amerika, en we gaan."

"Ik zing voor het publiek", zegt Holliday nog. "Ik ben nog betrokken partij. Ik ben gewoon een zangeres tijdens een welkomstconcert."