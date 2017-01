Alexis Mardas was in de jaren 60 een nauwe medewerker van The Beatles. Hij was de directeur van hun bedrijf Apple Electronics. Mardas was vooral bevriend met John Lennon, die hem bedacht met de bijnaam "Magic Alex".

In 1968 vergezelde hij The Beatles op hun reis naar de Indiase kloostergemeenschap van yogagoeroe Maharis. Hij was ook te zien in de film "Magical Mystery Tour" uit 1967. In de jaren 70, na de split van The Beatles, begon hij een carrière als elektronisch consultant. In de jaren 90 keerde hij terug naar Griekenland, waar hij een bekende figuur werd.

Mardas is vrijdag dood aangetroffen in zijn appartement in de chique wijk Kolonaki in Athene. Hij was 74 jaar en stierf volgens de politie "heel waarschijnlijk een natuurlijke dood".