De Britse zanger en muzikant Ed Sheeran is na een break van een jaar langs de grote poort opnieuw op het toneel verschenen. De twee singles van zijn derde album "÷" (divide) zijn meteen op 1 en 2 binnengekomen in de Britse hitparade.

De Official Charts Company meldt dat het nog nooit is gebeurd dat een artiest met twee nieuwe nummers meteen op 1 en 2 staat in de Britse hitlijst.

Ook bij streamingdienst Spotify loopt het storm voor Ed Sheeran. De single "Shape of you" verpulverde het record van One Direction met "Drag me down". Die single werd in 2015 op een dag tijd 4,7 miljoen keer gestreamd. "Shape of you" was vorige vrijdag goed voor 6,13 miljoen streams vorige vrijdag.

"Shape of you" werd de voorbije week in totaal 13,4 miljoen keer gestreamd. Ook dat is een verbetering van het vorige record. "One dance" van Drake werd de voorbije zomer 8,9 miljoen keer gestreamd. Ook "Castle on the hill" verbeterde dat record met 11,07 miljoen streams.