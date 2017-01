Als je erbij wil zijn, kan je je tot en met dinsdag 17 januari inschrijven op de website van Studio Brussel. Uit alle inschrijvingen worden elke dag een aantal gelukkigen geloot.

Op vrijdag 20 januari worden de laatste duotickets voor het concert van The xx in Plein Publiek in Antwerpen weggegeven. The xx zal zijn nagelnieuwe derde album "I see you" live voorstellen op zaterdag 21 januari.