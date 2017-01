Allsup is woensdag overleden in een ziekenhuis in Springfield in de Amerikaanse staat Missouri aan de gevolgen van complicaties na een hernia-operatie, zo meldt zijn zoon Austin.

Hij was een vermaarde rockabillygitarist die samenwerkte met grote namen als Merle Haggard, Roy Orbison en Willie Nelson. Hij won ook verschillende Grammy's. Toch is hij vooral bekend van een tragische gebeurtenis op 3 februari 1959, beter bekend als "the day the music died".

Zo omschreef zanger Don McLean in zijn lied "American pie" het tragische vliegtuigongeluk dat die ochtend in de vroege uren nabij Mason City in de Amerikaanse staat Iowa plaatsvond. Bij die crash verloren de muzikanten Buddy Holly, Ritchie Valens en J.P. Richardson het leven.