"Breathe it in, and breathe it out, and pass it on, it's almost out." Bij kinderen van de jaren 90 doen deze woorden meteen een belletje rinkelen als het begin van "Not an addict", een nummer van K's Choice dat in 1995 verscheen.

Het was niet alleen bij ons een grote hit, ook in de VS eindigde het nummer hoog in de alternatieve hitparades. Nadien was het een soundtrack in de films "Under ytan" (1997) en "Wild things" (1998).

Omdat de band van Sarah en Gert Bettens 25 jaar bestaat, hebben de Antwerpse zus en broer het nummer in een nieuw jasje gestopt. Ze werkten hiervoor samen met Skin van de Britse band Skunk Anansie. Op 24 maart brengt K's Choice het verzamelalbum "25" uit.