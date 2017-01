Originele Jezus speelt de hoofdrol in "Jesus Christ Superstar"

In de Stadsschouwburg in Antwerpen gaat vanavond de rockopera in Belgische première, 46 jaar na de eerste opvoering op Broadway en 44 jaar na de film uit 1973. Wat meer is en zo bijzonder: Ted Neeley speelt de hoofdrol.

