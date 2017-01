"In het leven heb je altijd momenten waarop je alles even moet kunnen loslaten om daarna te beseffen dat het eigenlijk wel oké was", zegt Koen op MNM. "De pauze was nodig, maar nu vinden we elkaar terug. Het voelt goed."

De comeback was eigenlijk niet gepland, benadrukt Jimmy in Dag Allemaal. "We gingen 20 jaar Get Ready! vieren (vorig jaar, nvdr.) en ik vond dat onmogelijk zonder Jean-Marie en Glenn. We bedachten het plan om op een speciaal jubileumconcert met z'n vieren nog eens "Diep" te brengen. Koen en ik durfden hen niet te bellen, maar uiteindelijk is het er toch van gekomen. We spraken weer af en hielden contact, want we vonden allemaal dat onze reünie meer om het lijf moest hebben dan nog eens dat ene liedje samen zingen. De draad opnemen waar we hem hadden laten liggen, dat werd het plan."

"We voelden allemaal dat er eigenlijk maar één Get Ready! kan zijn: de groep met ons gevieren. Die combinatie is uniek", zegt Jimmy. "Ik ga heel eerlijk zijn: ik ben Kenny, Bob en zijn voorganger Tom (de "vervangers" van dienst, nvdr.) heel dankbaar voor de mooie momenten", gaat Koen voort. "Maar Get Ready! met hen was niet hetzelfde. Ik heb nooit het gevoel gehad dat we een geheel vormden."