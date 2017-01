"Mijn liefde voor jou is diep-zo-diep", "laat het is nooit te laat", "Marjolijn, zal ik ooit je vriendje zijn?": midden jaren 90 had Get Ready! een patent op oorwurmen in het Nederlands. Het viertal brak door in 1996 en werd in geen tijd een fenomeen. Na tal van buitenlandse voorbeelden had ook Vlaanderen zijn eigen hyperpopulaire boysband.

In de tweede helft van de jaren 90 volgden de hits elkaar op. Get Ready! mocht in 1997 zelfs het voorprogramma verzorgen van Michael Jackson in Oostende. Rond de eeuwwisseling werd het echter stiller rond de groep. In 2007 verliet Jean-Marie "JM" Desreux de groep, een jaar later volgde Glenn Degendt zijn voorbeeld.

Frontmannen Jimmy Samyn en Koen Bruggemans maakten met nieuwkomers Kenny en Tom een doorstart. Tom werd op zijn beurt in 2013 vervangen door Bob. De groep ging weer optreden en bracht nu en dan een nieuw nummer uit, maar brak daarmee geen potten meer mee.