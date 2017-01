Het Klarafestival 2017 nodigt uit tot een reis doorheen de 19e en 20e eeuw, vooral in Centraal-Europa, Rusland en de Verenigde Staten. Er worden enkele nieuwe creaties voorgesteld, waaronder "The diary of one who disappeared", naar Janáčeks liedcyclus "Dagboek van een verdwenene", in een regie van Ivo Van Hove.

Blikvanger in de programmatie is het Syrian Expat Philharmonic Orchestra, een formatie van professionele Syrische musici die de burgeroorlog in hun land ontvlucht zijn. Aan de vooravond van de herdenking van de aanslagen in Brussel brengt het orkest samen met het Nationaal Orkest van België, een concert in het teken van verzoening.

Naast de concerten staan er tijdens het festival ook andere activiteiten gepland, waaronder verdiepende concertinleidingen, radiogesprekken en thema-uitzendingen op radiozender Klara. Het Café Victor in het Paleis voor Schone Kunsten wordt voor de duur van het festival omgetoverd tot Klarafestivalcafé.