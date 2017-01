Thielemans (94), het "ketje met zijn mondmuziekje", overleed op 22 augustus 2016. In de loop van de maand december heeft de Koninklijke Bibliotheek van België de hand gelegd op zijn fonds.

Er was nog voor het overlijden van Thielemans al sprake om zijn eigen collectie in de Koninklijke Bibliotheek aan de Kunstberg onder te brengen. Na zijn dood werd daarover voortgepraat met zijn weduwe. In totaal beschikt de Koninklijke Bibliotheek van België over een catalogus met ruim 7 miljoen documenten, zowel literaire als wetenschappelijke publicaties.

De collectie van Thielemans bestaat uit meer dan louter muziek. Tot zijn catalogus behoren honderden geluidsopnames, waaronder zowel 78-toerenplaten, vinyls en cd's. Daarnaast heeft de KBB ook duizenden documenten in handen gekregen gaande van foto's en persartikels over partituren tot persoonlijke brieven en concertprogramma's. Geïnteresseerden zullen zich nu via die collectie kunnen verdiepen in de carrière van wijlen Thielemans, die de wereld veroverde op gitaar en mondharmonica.