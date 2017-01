Op dinsdag 1 augustus zal de rockband in het Koning Boudewijnstadion het afsluitende tourneeconcert spelen. Voor het eerst zal "The joshua tree" integraal gespeeld worden. Het voorprogramma wordt verzorgd door Noel Gallagher's High Flying Birds. De tournee start op 12 mei in Vancouver en sluit begin augustus in Brussel af.

"The joshua tree" uit 1987 was het vijfde studioalbum van de Ierse rockband. Met onder meer hits als "With or without you", "I still haven't found what I'm looking for" en "Where the streets have no name" werd "The joshua tree" het eerste nummer 1-album van U2 in de Verenigde Staten. Wereldwijd werden er meer dan 25 miljoen exemplaren van het album verkocht.