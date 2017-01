De singer-songwriter Peter Sarstedt beleefde zijn artistieke hoogtepunt eind de jaren 60 en begin de jaren 70. De jongere generatie kent het nummer mogelijk van de soundtracks van de films "Hotel Chevalier" en "The darjeeling limited" van regisseur Wes Anderson.

Andere, minder bekende nummers van de in Delhi geboren Sarstedt zijn "Beirut", "Take off your clothes", "I am a cathedral" en "Frozen orange juice". Dat laatste nummer was de opvolger van de wereldhit "Where do you go to, my darling?" en scoorde ook nog behoorlijk in de charts.

Sarstedt nam zijn laatste album, "Restless heart", op in 2013. Hij is overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte.