Auteur: Ludwig De Wolf

Ludwig De Wolf Twee weken na de dood van de Britse zanger is het huis van George Michael nog steeds een bedevaartsoord voor zijn fans. Fans van over de hele wereld komen bloemen, kaartjes of een ander aandenken leggen op de stoep voor zijn huis in Londen. Dat heeft onze correspondent Lia van Bekhoven vastgesteld in Londen.