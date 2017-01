Aan de vooravond van wat de 70e verjaardag van David Bowie zou zijn geweest, zendt BBC 2 morgen "David Bowie: the last five years" uit. Dat is een documentaire over de Britse zanger en muzikant van de hand van Francis Whately.

In die documentaire komt onder anderen Johan Renck aan het woord. Hij regisseerde de videoclip bij "Lazarus", de laatste single van Bowie die drie dagen voor zijn dood is verschenen. Zowel het nummer als de video wijst op een naderend einde waardoor vele fans ze na zijn dood als een afscheidscadeau zijn gaan interpreteren.

Volgens Renck is daar niks van aan omdat Bowie pas drie maanden voor zijn dood heeft te horen gekregen dat hij terminaal ziek was. Op dat moment lagen de plannen voor de videoclip volgens hem al klaar.

"Ik zei hem meteen dat hij in de video in bed moest liggen omdat het lied "Lazarus" heet", zegt Renck. "Voor mij had dit te maken met het bijbelse aspect en niet met het feit dat hij ziek was. Later ontdekte ik dat hij tijdens de opnames heeft te horen gekregen dat alles voorbij was, dat ze zijn behandeling zouden stopzetten en dat zijn ziekte had gewonnen."

Toch gaf Bowie de strijd zelfs toen niet op, zegt de Belgische regisseur Ivo van Hove die met Bowie samenwerkte voor de musical "Lazarus" die in december 2015 in New York in première ging. Volgens Van Hove wou Bowie nieuw werk maken. "Hij zei me dat hij een nieuwe musical wou maken, een vervolg op "Lazarus"", zegt de regisseur in de documentaire.

David Bowie stierf op 10 januari 2016 aan de gevolgen van leverkanker. Twee dagen eerder was hij 69 geworden.