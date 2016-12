In een interview in 2009 zei Williams dat hij vertrouwen had in de groep toen niemand anders in Liverpool dat al had. "Het was vooral hun persoonlijkheid. De meeste andere bands waren een beetje dom, maar zij hadden allemaal een goede opleiding gehad, ze waren een beetje chiquer en praatten netter. Dus ik dacht, ik waag het erop."

Williams zei in hetzelfde interview dat hij ook destijds ook een speciale band had met John Lennon. "Ik dacht dat hij de koffiejongen was. Eerst vond ik hem nogal arrogant, een nietsnut. Maar toen leerde ik hem beter kennen en ontdekte ik - tragisch eigenlijk - dat hij ook een ongelukkige jeugd had gehad. Dus er was een band op dat vlak, ook al praatten we er nooit over."

Beatles-kenner Mark Lewisohn benadrukt op Twitter het belang van Williams: "Zonder Allan Williams geen Hamburg. Zonder Hamburg, geen Beatles". Voormalig Beatle Paul McCartney noemt Williams een "een fantastische man en iemand die anderen heel goed kon motiveren".