Chris Martin zingt "Last Christmas" in daklozencentrum

De zanger van Coldplay Chris Martin zet zich regelmatig in voor het goede doel en twee dagen geleden trok hij met zijn gitaar naar een daklozencentrum in Londen. Daar speelde hij de George Michael-hit "Last Christmas", samen met een bewoner van het centrum.

