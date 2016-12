Debbie Reynolds in "Singin' in the rain" (1952)

Actrice en zangeres Debbie Reynolds speelde in tientallen films, ze raakte vooral bekend door haar rollen in de musicals "The unsinkable Molly Brown" en "Singin’ in the rain" uit 1952, waarin ze samen met Gene Kelly zong. Ze is 84 geworden.

