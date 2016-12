De beste momenten van prinses Leia en Han Solo

In de Verenigde Staten is de actrice Carrie Fisher overleden. Ze is vooral bekend voor haar rol van prinses Leia in het ruimte-epos "Star Wars". Starwars.com maakte deze top-10 van fragmenten waarin Leia te zien is aan de zijde van Han Solo.

VRT yt

