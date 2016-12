George Michael was dooppeter van verschillende kinderen, de meesten onder hen kinderen van bekende vrienden. De bekendste daarvan zijn wellicht Roman en Harley Moon Kemp, de kinderen van Shirlie Holliman en Spandau Ballet-bassist Martin Kemp. Shirlie was in de begindagen van Wham! een van de achtergrondzangeressen en later een deel van het duo Pepsi & Shirlie en is altijd een hartsvriendin van Michael gebleven. Het was trouwens ook Michael die Holliman en Kemp aan elkaar voorstelde.

Hun zoon Roman, (foto onder) 22 intussen, is een televisiepresentator en actief op sociale media. Hij bracht hulde aan Michael en haalde herinneringen op aan de overleden zanger. "De man die de wereld rond tourde met mijn moeder, haar beste vriend. De man die mijn ouders aan elkaar voorstelde en die mijn moeder dwong om mijn vader te bellen. De man die mij en mijn zus de wereld toonde, enkel en alleen om een glimlach op ons gezicht te zien. De man die we allemaal graag zien. We houden van je, Yog."