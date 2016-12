Begin de jaren 90 zijn alle ogen gericht op George Michael. Na het enorme succes van zijn eerste soloalbum Faith, wacht iedereen vol spanning op zijn tweede muzikale baby, Listen Without Prejudice, Vol.1. De toen 27-jarige Michael probeert echter zoveel mogelijk uit de spotlights te blijven. In 1990 stemt hij slechts in met 3 interviews in de VS, het gesprek in de L.A. Times is er één van.

"Weinig mensen zullen geloven hoe ellendig bekendheid je kan maken", zegt hij tijdens het interview. "Iedereen wil een ster zijn. Ik ook en ik heb er hard voor gewerkt. Maar ik voelde me miserabel en ik wil me niet meer zo voelen."

Vele fans zijn niet te spreken over Michaels houding, maar het is vooral de reactie van niemand minder dan Mr. Frank Sinatra die de geschiedenisboeken haalt. In een open brief, een week later in hetzelfde tijdschrift, spoort hij Michael aan om dankbaar te zijn. "Geen geklaag meer over de tragedie van de roem", schrijft hij. "De tragedie van de roem is wanneer niemand opdaagt en je staat te zingen voor de poetsvrouw in een lege tent."