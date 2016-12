Justin Timberlake stond dit jaar veertien weken op 1 met zijn hit, zijn tiende top 10-hit al. Dat is een record voor 2016 en meteen ook een record aller tijden voor een Amerikaanse artiest.

Dertien nummers haalden dit jaar de eerste plaats. Opvallend daarbij is dat alleen (het Belgische) Lost Frequencies dat kon met twee nummers, "What is love 2016" en "Beautiful life". Die laatste single eindigt op 9 in de jaarlijst en is daarmee de populairste lokale single van 2016. Dimitri Vegas & Like Mike waren de andere lokale artiesten die op de valreep nog een nummer 1 in de wacht sleepten in 2016, met "Hey baby".

De grootste Nederlandstalige hit was "Horizon" van Tourist Lemc, op een elfde plaats. Ook "En route" haalde de top 100. Bazart staat twee keer in de top 50 van het jaar, met "Chaos" en "Goud". Samen met "De zji" van Ertebrekers zijn dat vijf Nederlandstalige singles in de top 100.