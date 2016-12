"RIP@britneyspears" verscheen plotseling gisteren op het Twitteraccount van Sony Music Global, gevolgd door een wenende emoji. Enkele minuten later kwam er al een tweede bericht "britney spears is dead by accident ! We will tell you more soon".

Snel daarna verwijderde Sony de nepberichten met de mededeling dat zijn officieel Twitteraccount "in opspraak" was gebracht maar dat de situatie "weer was rechtgezet". Heel wat fans waren er echter al ingetrapt, zo bleek uit de vele verontwaardigde reacties achteraf. De muziekmaatschappij heeft zich bij de zangeres en haar fans al verontschuldigd voor elke mogelijke verwarring. Spears zelf heeft niet gereageerd op de berichten, maar haar manager bevestigde dat ze het "goed en wel" stelt.

De hoax tweets zijn intussen opgeëist door de cyber hacking groep OurMine. Dezelfde groep zou eerder al de Twitteraccounts van Facebook-CEO Mark Zuckerberg, Google-topman Sundar Pichai en onlangs ook het account van Netflix in de VS gehackt hebben.